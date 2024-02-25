انتشر مقطع في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر المشهور حمدان السهلي وهو ينتقد سلوك فتاة ترتدي النقاب وتضع صورتها الشخصية كخلفية لهاتفها.

وفي المقطع، قال السهلي: “لماذا تضعي صورتك كخلفية لهاتفك وأنتِ ترتدين النقاب وتحتفظين بالحجاب؟ الله يحفظك، فعلاً، أنتِ تسافرين بالطائرة، لماذا تظهرين صورتك؟ هل تحاولين أن تعلمينا كم يتبقى على وصول الطائرة لكي نراكِ؟ يا لها من استهتارية”.

وأضاف السهلي: “قبل قليل، رأيت فتاة متحجبة تقرأ القرآن، ثم قامت بإغلاق الشاشة وأزالت المكياج، لكنها كانت قد وضعت مكياجًا ثقيلاً جدًا، وعندما رأيت صورتها على الهاتف، فقدت الأمل، لقد تغطيت وجهي لأنني لم أستطع تحمل هذا الاستهتار”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: حمدان السهلي ينتقد فتاة منقبة تضع صورتها خلفية للهاتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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