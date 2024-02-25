رمضان 2024.. ناهد السباعي تروج لـ مسلسل "محارب"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة ناهد السباعي لمسلسل "محارب"، المقرر عرضه رمضان المُقبل 2024.

ونشرت السباعي برومو مسلسل "محارب"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل محارب، رمضان 2024".

وأضافت السباعي: "إخراج شيرين عادل، تأليف محمد سيد بشير".

مسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد والذي يمثل عودته للمشاركة في دراما رمضان بعد غياب منذ أخر أعماله التليفزيونية مسلسل "بابلو" والذي عرض في موسم رمضان 2022، ويشارك الرداد بطولة مسلسل "محارب": ماجد المصري، نرمين الفقي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، محمود ياسين جونيور.

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