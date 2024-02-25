أحدث ظهور لـ أسماء جلال.. والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها، أحدث ظهور لها، ونشرت صورة لها حازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت أسماء الصورة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ أبرز ملامحها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "كل الحب، القمر، الله يحفظك، احلى واحدة، ملكة جمال".

يذكر أن الفنانة أسماء جلال تشارك في بطولة مسلسل "أشغال شقة"،مع الفنان هشام ماجد، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، ويعد التجربة الكوميدية الأولى للفنانة أسماء جلال.

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