رمضان 2024.. هدى الأتربي تروج لمسلسل "العتاولة".. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة هدى الأتربي لمسلسل "العتاولة"، التي تشارك في بطولته ويُعرض بموسم رمضان 2024.

ونشرت هدى صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت "مين مستني العتاولة؟".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "أنا مستنياكي، يا بيبي يا قمر، حتة من قلبي، حبيبة عمري، قمر وكاريزما، مستنيين علشانك يا قمر، هيبقى أحلى مسلسل".

ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، سامي مغاوري، هدى الإتربي، حنان يوسف، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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