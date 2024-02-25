نسرين طافش تمارس رياضة "التنس": "بينسيني أي مشكلة برة الملعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، أثناء ممارستها رياضة "التنس".

ونشرت نسرين الفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت: "رجعت بعد انقطاع سنتين عن الرياضة المفضلة عندي التنس اللي بلشت ألعبها من ألفين وعشرة، بالبداية حبيتها لاني كنت أحب لبس التنس بس بعدين تعلقت بمتعة هالرياضة الرائعة وعرفت فوايدها".

وتابعت "طبعا جربت بنت عمها الاسكواش وحسيتها شوي أعنف من التنس، يللي بتعلم التركيز بالهدف وسرعة البديهة، وبتخليني أنسى أي مشكلة برة الملعب وبتشغل كل عضلات الجسم وبتعمل كارديو رائع واحساس أروع بعد كل لعبة".

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو وجاءت كالتالي: "قمر نيسو، عسولة، بتجنني، بحبك، أحلى رياضة في العالم، متألقة ومنورة دايما، قمر وكاريزما، متألقة دايما، صباح النشاط والحيوية".

ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة نسرين طافش في مسلسل "بدون مقابل"، المقرر عرضه في موسم رمضان المُقبل 2024.

مسلسل"بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

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