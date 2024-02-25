شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى قضائية ضد منتجى فيلم السيرة الذاتية للمغنية الراحلة ويتني هيوستن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم رفع دعوى قضائية ضد منتجي فيلم السيرة الذاتية للمغنية الراحلة ويتني هيوستن، "I Wanna Dance with Somebody"، بسبب فشلهم في دفع رسوم ترخيص موسيقى المغنية الراحلة.

وفقًا لما أوردته Music Business Worldwide، تقول شركة Sony Music Entertainment، التي تشرف على كتالوج الموسيقى الخاص بـ هيوستن، إنه تم التوصل إلى اتفاق قانوني لاستخدام أكثر من 20 أغنية فى الفيلم ، لكنها تدعي أنه لم يتم سداد المدفوعات، على الرغم من أنها كانت مستحقة منذ يوليو 2023.



I Wanna Dance with Somebody

وفقًا لـ"بي بي سي"، تطالب شركة سوني بتعويضات بقيمة 3.6 مليون دولار تقريبًا،مع الشركات المذكورة في القضية بما في ذلك Anthem Films وNYBO Productions وBlack Label Media.

يدور فيلم I Wanna Dance with Somebody حول فتاة أمريكية من أصل أفريقي ومغنية موهوبة وبتشجيع من والدتها المغنية تصل إلى مستويات عالية حيث أصبحت أغانيها رقم 1 في قوائم الموسيقى، وعندما تتزوج لا يسير زواجها على ما يرام، وبالتالى تعاني حياتها المهنية كما أن علاقتها بوالدها أصبحت صعبة بسبب المشاكل المالية، وكل هذا يؤثر سلبا على حياتها الشخصية.

فيلم I Wanna Dance with Somebody من بطولة كل من نعومي آكي، ستانلي توتشي، أشتون ساندرز، تمارا توني، نفيسة ويليامز، كلارك بيترز، دانيال واشنطن، بايلي لوبيز، بريا دانييل سينجلتون.