إبن عبد الله الرويشد يكشف تطورات حالته الصحية: زيارة والدي ممنوعة!

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان الكويتي خالد الرويشد، تطورات حالة والده الفنان الكويتي عبد الله الرويشد الصحية، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية.

وأشار خالد إلى أن الأطباء أوصوا بمنع الزيارة عن والده، كما طمأن المتابعين على الحالة الصحية لفنان عبد الله.

ونشر خالد عبر حسابه الرسمي، منشور كتب فيه:واجب اطمئنكم أن والدي الفنان عبد الله الرويشد بوضع صحي جيد ولله الحمد".

واعتذر خالد ممنلم يستطع الرد عليهم لكثرة الرسائل التي تصل إليه.كما شكر كل من سألواتصلللاطمئنانعلى والده.

وأضاف خالد في منشوره أن الأطباء أوصوا بمنع الزيارة عن والده في الوقت الحالي، قائلاً: الزيارة ممنوعة نظراً لتوصيات الأطباء.

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