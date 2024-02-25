شاعر مصري شهير يُعلن اعتزال الغناء نهائياً

ميرنا وليد - بيروت - فاجأ الشاعر الغنائي أسامة مصطفى متابعيه بقرار اعتزاله العمل في مجال الغناء نهائياً، مشيراً إلى أن السبب وراء ذلك هو إصابته بالإحباط من بعض الناس.



ونشر أسامة منشور عبر حسابه الرسمي، كتب فيه: بعلن رسميا اعتزالي لمجال كتابة الأغاني واعتزالي لكل شئ ولكل شخص مرتبط بيها".

وأضاف أسامة: "وفي ليلة النصف من شعبان اسأل المنتقم أن ينتقم لي من كل حد احبطني من كل حد عطلني من كل حد اتسبب لي في ضيق من كل حد يسعده فشلي من كل حد كان قدامي بوش و في ضهري بوش".

وتابع: "لم تعد لي طاقة للتعامل مع كل هذا الكم من الغباء، وكل هذا الكم من التلوّن، وكل هذا الكم من منعدمي الرؤية، وكل هذا الكم من النرجسية الكاذبة، إن بات الشئ ضره أكثر من نفعه فليس له قيمة".

يذكر أن أسامة مصطفى كان قد كتب كلمات تغنى بها كبار المطربين في مصر والعالم العربي، ومنهم الفنان عمرو دياب في العديد من الأغاني مثل: "على حبك" و"معدي الناس"، ومع الفنانة أنغام في "هو نفس الشوق"، كما تعاون مع الفنانة إليسا في "صاحبة رأي".