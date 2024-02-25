شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تتألق بحفلها في بيروت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائيًا ضخمًا على أحد مسارح بيروت بحضور كبير لجمهورها ممن حرص على الاستمتاع بأغانيها، التى غنتها خلال الحفل ومنها "نساي"، حبه جنة" ، "الوتر الحساس" ،"كلام عينيه"، "أنا فى الغرام"، "عين وننى" ،"أنا كتير"، "مشاعر"، "كلها غيرانة"، "كده يا قلبي" و"حبيته وبيني وبين نفسي"، "عين ونني"، "على بالي"، "بحبك أنت"، وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات المعجبين.

وتألقت شيرين عبد الوهاب منذ أيام، في ختام حفل الليالي المصرية السعودية التي أقيمت بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بمشارك كبار نجوم الفن والإبداع. وتألقت شيرين عبد الوهاب مؤخرًا فى إحياء ختام حفل أولى الليالى المصرية السعودية، التى أقيمت بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بحضور كبار نجوم الفن والإبداع. كما نالت أغنية "الدهب" التى أطلقتها شيرين عبد الوهاب كلمات تامر حسين ولحن مدين، ردود فعل كبيرة وواسعة حينما قدمتها مؤخراً.