بالصورة- تامر حسني يعلن عن فيلمه الجديد "ري ستارت"..و هذه الممثلة ستشاركه البطولة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان المصري تامر حسني عن بدئه تصوير أحدث أعماله و هو فيلم يحمل عنوان "ري ستارت"، حيث شارك صورة عبر حسابه الخاص مع متابعيه ظهر فيها إلى جانب المخرجة سارة وفيق و الكاتب أيمن بهجت قمر، و علق على المنشور بالقول : "توكلنا على الله بدأنا تحضير فيلمي القادم ان شاء الله بعنوان ( ري ستارت )، بطولة النجمه الجميله هنا الزاهد و لسه مكملين ترشيحات، تأليف / ايمن بهجت قمر، إخراج / ساره وفيق".



و في وقت سابق، وجه تامر حسني رسالة مطولة لمتابعيه بمناسبة منتصف شهر شعبان، وطلب منهم الإلتزام ببعض الأعمال الدينية في هذه الفترة.

وكتب تامر حسني: "صباح الخير على اغلى الناس .. معلش بعد اذنكم اقرأوا كلامي للاخر … (( نص شهر شعبان ))

من النهارده لبكرا اعمالنا بتترفع لربنا يعني كلنا نلحق نستغفر و نطلب من ربنا يسامحنا .. محدش يتخيل انه عمل اخطاء كتير فمالوش عين يطلب لا لا لا مهما عملت اطلب حالاً و ياريت لو نصوم بكرا انا هعمل كده اي حد عنده شغل ياريت يفضي شوية وقت عشان يستغفر و يدعي كتير بقدر الامكان .. اليوم ده ليه سحر و انا جربته كتير قبل كده و هتحسوا في قلوبكم ان في حاجه اتشالت من عليكم و بقيتوا مبسوطين اكتر ،، ادعوا بكل اللي تتمنوه اوي اوي

فرصه لاي حد عمل ذنب كبير غصب عنه او قاصد بس ندمان فرصه ان ربنا يسامحه دلوقتي بس نفتكره و نطلب منه يلا يا جماعه من دلوقتي لبكرا اعتبروا ان ده يوم بسنه كامله و جايز بكرم ربنا يبقى يوم بحياتك كلها اجتهدوا فيه اوي من صلاه من تصدق من ذكر من دعاء من صلة رحم ،، اليوم ده تقدر من خلاله تبدأ صفحه جديده مع نفسك و مع ربنا اوعى تحس انك بعيد و متسمعش كلام اي حد يقولك يا عم انت بتعمل و بتعمل قوله ملكش دعوه ليا ربنا هيحاسبني مش انت …. و نخلي عندنا يقين مش عادي ركزوا على كلمة يقين مش عادي ان ربنا سامعنا و هيستجيب لنا و هيحققلنا اللي بنتمناه واللي هيكون صالح لينا و هيسامحنا. عشان تفرق كتير اوي لو بتدعي و عندك يقين او معندكش بتفرق كتير اوي صدقوني ……و متنسوش تدعولي معاكم بعد اذنكم محتاج دعواتكم جداً".

