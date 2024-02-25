بالصور- عبير صبري بإطلالة رائعة في دبي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية عبير صبري مجموعة صور لها خلال تواجدها في دبي.

وظهرت عبير في الصور بإطلالة رائعة، إذ ارتدت فستان طويل من خامة المخمل، باللون الوردي الفاتح، يتميز بقصة على شكل قلب عند منطقة الصدر، وبفتحة أمامية تكشف عن ساقها مع الحركة، كما أنه مكشوف الكتفين.

الفستان من تصميم نور فتح الله وسعره 472$.

ومن الناحية الجمالية، تركت عبير شعرها الطويل الناعم منسدلاً على كتفيه، واعتمدت مكياجاً بألوان قوية يرتكز على تحديد العينين.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، وأعربوا عن إعجابهم الكبير بإطلالتها الأنيقة.

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