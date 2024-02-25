فن ومشاهير

بالصور- عبير صبري بإطلالة رائعة في دبي

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية عبير صبري مجموعة صور لها خلال تواجدها في دبي.


وظهرت عبير في الصور بإطلالة رائعة، إذ ارتدت فستان طويل من خامة المخمل، باللون الوردي الفاتح، يتميز بقصة على شكل قلب عند منطقة الصدر، وبفتحة أمامية تكشف عن ساقها مع الحركة، كما أنه مكشوف الكتفين.
الفستان من تصميم نور فتح الله وسعره 472$.
ومن الناحية الجمالية، تركت عبير شعرها الطويل الناعم منسدلاً على كتفيه، واعتمدت مكياجاً بألوان قوية يرتكز على تحديد العينين.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، وأعربوا عن إعجابهم الكبير بإطلالتها الأنيقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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