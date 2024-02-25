بالفيديو- ليلى أحمد زاهر تهرب من الفأر

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي، من كواليس تصوير مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.



وشاركت ليلى متابعيها مقطع فيديو من كواليس تصوير المسلسل، ظهرت فيه وهي تجلس على السرير خوفاً من الفأر، بعد أن عثروا عليه في الغرفة.

وظهرت ليلى في الفيديو وهي تسال عن ملفأر ومكانه وإلى أين ذهب، وبدى على ملامحها القلق والخوف منه.

يشار إلى أن مسلسل "أعلى نسب مشاهدة" مقتبس من أحداث حقيقية، ويشارك في بطولته عدد من الممثلين، ابرزهم ليلى زاهر، سلمى أبو ضيف، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم. والعمل من إخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر.