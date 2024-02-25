"الإعلام الرياضي من النظرية للتطبيق" كتاب جديد للكاتب الصحفي أحمد الديب

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر الكاتب الصحفي أحمد الديب كتابا بعنوان "الإعلام الرياضي من النظرية للتطبيق" عن دار الفجر للنشر والتوزيع، ويتكون من 152 صفحة.

وسعي المؤلف إلى تقديم محتوى علمى لخدمة البحث العلمي وكليات الإعلام والتربية والرياضة في مصر والوطن العربي والعاملين في مجال الإعلام بصفة عامة والإعلام الرياضي بصفة خاصة.

وقال الكاتب الصحفي أحمد الديب - في تصريح له - إن هذا الكتاب يهدف إلى إنشاء أقسام إعلام متخصص في كليات الإعلام فضلا عن إنشاء أقسام إعلام رياضي بكليات الإعلام الجديدة وكليات علوم الرياضة.

فكرة كتاب الإعلام الرياضي

الكاتب أحمد الديب

وأوضح أن فكرة كتاب الإعلام الرياضي نابعة من خلال توصيات رسالة الماجستير الخاصة به والتي أشرف عليها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس وناقشها الدكتور كمال درويش أحد أقطاب علوم الرياضة في مصر والوطن العربي، والتي دارت حول مدي تأثير الإعلام الرياضي علي المجتمع المصري والعربي وقدرته علي التأثير الكبير في المواطن.

وأشار "الديب" إلى أن الرياضة تعد لغة العصر الحديث، فهى لغة الجسد والإرادة والقوة وهى لغة تخاطب جميع البشر باختلاف لغاتهم وثقافاتهم، موضحا أن في كليات التربية الرياضية فى مصر تلعب دورا هاما في إعداد الكوادر المؤهلة للعمل في مجال الإعلام الرياضي، لذلك فقد أصبح تدريس الإعلام الرياضى ضرورة ملحة في هذه الكليات.

وأشار إلى أن الكتاب يهدف إلى تحليل واقع تدريس الإعلام الرياضي بكليات التربية الرياضية المصرية، والتعرف عى التحديات ات تواجهه، واقتراح بعض الحلول والآفاق المتسقبلية لتطويره.

وأضاف الديب أن الكتاب يهدف أيضا إلى تحليل المقررات الدراسية في مجال الإعلام الرياضي بكليات التربية الرياضية المصرية في ضوء المعايير الأكاديمية القياسية، لافتا إلى أنه تم اختيار هذه المعايير بناء على أهميتها في الارتقاء بجودة العملية التعليمية في الجامعات المصرية.

وتابع قائلا إن الكتاب يعد خطوة هامة في سبيل تطوير تدريس الإعلام الرياضي بكليات التربية الرياضية المصرية، والإعلام المتخصص بكليات الإعلام وأنه يأمل في أن يسهم في تحسين جودة هذا التدريس واعداد خريجين مؤهلين للعمل في مجال الإعلام الرياضي.

يذكر أن الكاتب الصحفي أحمد الديب حصل على درجة الماجستير عن رسالته التى حملت عنوان "دراسة تقويمية لمقرر الإعلام الرياضي بكليات التربية الرياضية المصرية فى ضوء المعايير الأكاديمية القياسية" من كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.