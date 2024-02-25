موعد حفل عزيز مرقة في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب عزيز مرقة لإحياء حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوى بأكتوبر يوم الجمعه الموافق 1 مارس المقبل.

ومن المقرر أنَ يقدم مجموعة من أغانيه المميزة، وأبرزها: ياباي، بنت الناس، مافي منك، بتحلوي في عيني، مين قالك، ضلك ابكي، بحبك للسما، الحب الكبير، بنت قوية.

عزيز مرقة

وشارك المطرب عزيز مرقة مع متابعيه، البوستر التشويقي الخاص بحفله الغنائي في ساقية الصاوي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق عليه قائلا: “مصر، مش مصدق إني أخيرا هشوفكم يوم 1 مارس.. هاي الفعالية رح تكون مختلفة، ما تفوتوها".

من ناحية أخري، بدأ الفنان الأردني عزيز مرقة جولته الفنية الجماهيرية حول مصر، يتنقل خلالها بين ثلاثة محافظات في 7 أيام متتالية، تمهيدا لحفله المنتظر في القاهرة.

حيث خاض عزيز تجربة تسويقية غير مسبوقة لفنان عربي في مصر فبدلا من التسويق المعتاد للحفلات قرر السفر بنفسه حول محافظات مصر ومدنها والنزول إلى الشوارع لدعوة جماهيره بنفسه إلى حفلته المقررة مطلع مارس في ساقية الصاوي بجامعة النيل.

عزيز مرقة

كما بدأ عزيز مرقة رحلته المصرية من قلب الإسكندرية ويمر بعدها بالمنصورة ختاما لأقصى جنوب مصر وصولا لأسوان، ليلتقي جمهوره وجها لوجه ويفاجئهم بزيارات شخصية في شوارع مدن تلك المحافظات ويغني معهم مهديا إياهم تذاكر لحفلته المنتظرة في القاهرة أول مارس.

عزيز مرقة مع جمهوره

ونفذ عزيز مرقة عقوبة وقعها عليه متابعيه على تيك اوك وانستاجرام بعد مطالباته إياه بتوزيع تذاكر على من يطلب في تحدي مشابه لتحديات لعبة "شايب الكوتشينة"، ليقرروا أن يعاقبوه بأن يأتي إليهم بنفسه في المحافظات البعيدة عن القاهرة ويسلمهم التذاكر.

وروي عزيز مرقة عطش جمهوره لغيابه عن الحفلات في مصر بعد قرابة ستة أشهر عن آخر حفلاته في القاهرة، كما تأتي جولته المصرية بعد نجاح حفلته في لبنان منذ أيام، عقب ختامه العام الماضي بجولة حفلات أوروبية، بين امستردام وبرلين وباريس.

عزيز مرقة مع جمهوره

أغنية بتسأليني

وكان حرص النجم الأردنى عزيز مرقة، على تقديم مزيج من المشاعر فى أغنيته الجديدة "بتسأليني" التي طرحها عبر اليوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعى.

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أغنية "بتسألينى" من كلمات وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى عزيز مرقة وماهر الملاخ.

عزيز مرقة

وقدم عزيز من خلال الأغنية صورة خاصة، ممزوجة بالمشاعر.

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وتقول كلمات الأغنية:



بتسأليني كيف الحال .. سؤال… جوابه صغير

كلمتين خليني أحكيهم .. شو يعني بده يصير

ولا أقولك ما بتعرفيني .. حتى لو بعد سنين

قدامك… شايفتيني .. ومش شايفه أنا مين

أنا حلم كبير عنوانه الفشل .. بحّار بيرسي على شط الزعل

كل ما أصارع أعلى الموج .. بأفكاري برجع بغرق

ويدوب أطلع لفوق .. وإنت جاية تسأليني

العلة فيي مش فيكي إنت .. مش عارفة حالك وين غلطتي

العلة فيي مش فيكي إنت بتسأليني كيف الحال…

كيف أجاوب على هيك سؤال؟



عزيز مرقة

لو تعرفي يللي فالبال

أكذب؟ أضلني ساكت؟ .. ولا أحكيلك كل شي؟

أنا قصة من غير كاتب .. أنا ثورة من غير قائد

أغنية من غير شاعر .. ولك فاهمة أنا مين؟

أنا نار بتولع من غير سبب .. أنا الصمت الهادي وراه الغضب

أنا حرب دمار إعمار شعارات تفجير

مش عارف وين أتخبى!

أنا الجيش!

أنا الجندي اللي قالب على حالى!

العلة فيي مش فيكي إنت .. مش عارفة حالك وين غلطتي

العلة فيي مش فيكي إنت

مش شايفة… ولا سامعة الصوت