ليلة احتفالية بذكرى أم كلثوم في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد احتفالية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو احمد عامر فى ذكرى رحيل كوكب الشرق ام كلثوم

موعد حفل أم كلثوم في الأوبرا

يقام الحفل في الثامنة مساء الثلاثاء 27 فبراير علي المسرح الكبير .

برنامج احتفالية ذكرى ام كلثوم

يتضمن البرنامج باقة من اجمل اعمال كوكب الشرق منها امل حياتي ، الأطلال ، حيرت قلبي وفكرونى الى جانب موسيقي الي سيدتى .. اداء رحاب عمر .حنان الخولي ، صابرين النجيلي واسماء كمال .

الجدير بالذكر ان دار الاوبرا أعدت مجموعة من الفعاليات خلال شهر فبراير بمناسبة ذكرى رحيل ام كلثوم، بهدف نشر وتقديم التراث الغنائى الضخم لسيدة الغناء العربى ولتعريف الاجيال الجديدة بالتاريخ الفنى لعظماء الموسيقى العربية .