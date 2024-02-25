مسلسل The Bear يفوز بجوائز عديدة.. أبرزها "أفضل أداء جماعي" بحفل SAG Awards

ياسر رشاد - القاهرة - فاز أبطال وصناع مسلسل The Bear بجائزة أفضل آداء جماعي في حفل SAG Awards، المقام حاليا بحضور مجموعة من نجوم ومشاهير هوليوود في نسخته الـ 30، فى قاعة Shrine Auditorium and Expo Hallفي لوس أنجلوس. ويأتي ذلك بعد أن حصل العام الماضي على نفس الجائزة لنفس المسلسل.

جوائز مسلسل The Bear

حصد المسلسل جائزة أفضل أداء متميز لممثل في مسلسل كوميدي والتي ذهبت للممثل "جيريمي ألين وايت" للعام الثاني على التوالي عن نفس المسلسل، ونالت الممثلة آيو إديربي أفضل أداء متميز لممثلة في مسلسل كوميدي، أما الجائزة الثالثة فازت بها أيضاً آيو إديربي كأفضل أداء ممثلين في مسلسل كوميدي.

مسلسل The Bear

من ناحية أخري، يشارك في تقديم حفل SAG Awards مجموعة من نجوم ونجمات هوليوود، أهمهم إدريس ألبا، بيلي إيليش، ميريل ستريبت، إيميلي بلانت، مارجو روبي، نعومي واتس، وغيرهم.

ومن المقرر أن تحصل الممثلة والمغنية الأيقونية باربرا سترايسند، على جائزة الإنجاز مدى الحياة التي ستسلمها لها جميلة هوليوود جنيفر أنيستون.

سيطر الموسم الأخير من مسلسل Succession على قوائم ترشيحات الساج هذا العام في فئة الأعمال الدرامية، فيما تفوق "The Bear في فئة الكوميديا.

تعتبر SAG Awards واحدة من الأحداث الرئيسية في موسم الجوائز كل عام، ويحتفي سنويا بالعروض المتميزة في السينما والتلفزيون ويتم التصويت للفائزين من قبل أعضاء النقابة الذين بلغ عدد حوالي 122 ألف شخص حتى الآن، ويعد من المناسبات المفضلة لدى النجوم منذ إطلاقه عام 1995.