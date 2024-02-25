فوز العراقية تالا الخليل بلقب "صانع الأمل" من مبادرة صناع الأمل في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

فازت العراقية تالا الخليل بلقب صانع الأمل ضمن النسخة الرابعة من مبادرة صناع الأمل، التي تحتضنها دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

وبتوصية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فاز ال ٣ متسابقين ضمن المبادرة بنفس قيمة الجائزة وهي مليون درهم، من بينهم المصرية فتحية محمود

وتعد "صُناع الأمل" المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب البذل والعطاء، نظير جهودهم الإنسانية ومبادراتهم المجتمعية التي يسعون من خلالها إلى تغيير واقع مجتمعاتهم إلى الأفضل.

وشارك عدد من نجوم الفن في النسخة الجديدة من أوبريت الحلم العربي، وهم: الفنان إيهاب توفيق، الفنانة الإماراتية أحلام، الفنان العراقي ماجد المهندس، الفنان اللبناني عاصي الحلاني، الفنان التونسي صابر الرباعي

كما شارك في الأوبريت: الفنان اليمني أحمد فتحي، الفنان اللبناني وليد توفيق، الفنان الأردني عمر عبداللات، الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، الفنان الفلسطيني محمد عساف، الفنان أبو، والفنانة السورية أصالة

الأوبريت تم تقديمه للمرة الأولى منذ ٢٨ عامل وتحديدا عام ١٩٩٦، وهو من كلمات مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبي