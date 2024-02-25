خروج مسلسل "إثبات نسب" من السباق الرمضاني 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة درة خروج مسلسل "إثبات نسب" من موسم السباق الرمضاني المُقبل.

وأعادت درة نشر صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، مكتوب عليها: "قرر صناع مسلسل إثبات نسب بطولة النجمة درة تأجيل عرضه إلى بعد رمضان إن شاء الله".

وكتبت درة على الصورة: "على خير إن شاء الله وشكرًا جمهوري العزيز على السؤال والاهتمام وسيكون عمل يليق بكم".

"إثبات نسب" بطولة درة، صدقي صخر، ومحمود عبدالمغني وهند عبدالحليم ومحسن محيي الدين وإسلام جمال وولاء الشريف ولبنى ونس، ومن تأليف محمد ناير وإخراج أحمد عبده، ويتناول المسلسل قضية إجتماعية بشكل درامي مشوق.

يذكر أن درة شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الأجهر" مع عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد ذكي، ناهد السباعي وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف أحمد حلبة ومن إخراج ياسر سامي.

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