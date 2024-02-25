على طريقته الخاصة.. حمادة هلال يمازح جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

مازح الفنان حمادة هلال متابعيه، عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك".

ونشر حمادة صورة من كواليس مسلسل "المداح الجزء الرابع- أسطورة العودة" وعلق قائلًا: "مبيتحبسوش من فراغ".

وجاءت تعليقات الجمهور عليه كالتالي: "حصن نفسك يا صابر وخلي بالك من ماليكا، منور رمضان يا مداح، هنتلبس في رمضان دا كمان، ناوي على السنة دي يا مداح".

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشهد مشاركة النجم فتحي عبد الوهاب، إلى جانب نجوم العمل، حمادة هلال، هبه مجدي، خالد سرحان، مي سليم، محمد عز، سهر الصايغ، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

اقرأ أيضًا:

رمضان 2024.. هدى الأتربي تروج لمسلسل "العتاولة".. والجمهور يعلق

أول تعليق من حسام حبيب على غناء شيرين أغنية "كدابة"