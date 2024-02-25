رمضان 2024.. كريم عبدالعزيز يروج لـ مسلسل "الحشاشين" بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج الفنان كريم عبد العزيز لمسلسل "الحشاشين"، الذي يقوم ببطولته ضمن السباق الرمضاني المُقبل 2024.

ونشرت منصة "واتش إت" مقطع فيديو للفنان كريم عبدالعزيز، عبر الصفحة الرسمية لها بموقع "فيسبوك"، وقال فيها: "استنوني على واتش إت، في رمضان".

وعلقت المنصة على الفيديو: "انتظروا النجم كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين في رمضان على واتش إت".

تدور أحداث مسلسل "الحشاشين" في إطار تاريخي في القرن الـ 11، حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة، وتم تصويره ما بين مصر وعدد من الدول العربية.

المسلسل بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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