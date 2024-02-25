فن ومشاهير

خالد سرحان عن مسلسل المداح: "أنا نفسي خايف وأنا بمثل"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

مازح الفنان خالد سرحان متابعيه، من خلال إعادة نشر بوست حمادة هلال، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك".

وعلق سرحان: "كله يخلي باله من نفسه المداح السنة دي فيه العجب أنا نفسي خايف وأنا بمثل".

ويستكمل الفنان حمادة هلال سلسلة "المداح" بعد النجاح الكبير الذي حققه أجزائه الثلاثة الذي تم عرضه تباعًا منذ عام 2021، مرورًا بالجزء الثاني "المداح: أسطورة الوادي" عام 2022، وأخيرًا بالجزء الثالث "المداح: أسطورة العشق" عام 2023 وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية منهم الفنان أحمد بدير، الفنانة حنان سليمان وتعاونه من جديد مع المخرج أحمد سمير فرج.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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