شكرا لقرائتكم خبر عن تمرينة "بوكس" للعوضي تزامنًا مع تصوير مسلسل حق عرب.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد العوضي، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، يظهر من خلاله وهو يقوم بالتدريب على الملاكمة في إحدى صالات التدريبات، تزامنًا مع تصويره مسلسله حق عرب، المقرر أن يعرض ضمن السباق الرمضاني القادم على شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

زتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائمًا بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائماً، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه عندما يلتقى بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.