شكرا لقرائتكم خبر عن Watch it تطرح بوستر مسلسل الأنيميشن نورة استعدادًا لعرضه في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة Watch it الرقمية، بوستر مسلسل الأنيميشن "نورة" المقرر عرضه في رمضان 2024 على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت منصة Watch it طرحت مقطع فيديو للقطات الأولى لمسلسل الأنيميشن "نورة"، وكتبت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية على الفيديو الذى نشرته عبر فيس بوك: "نورة" عندها حلم ومصممة تحققه"، ومن المرجح أن يدور المسلسل عن نصائح عائلية اجتماعية للفتاة "نورة".

سبق وطرحت الصفحة الرسمية لمنصة Watch it الرقمية، عبر حساباتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، صورًا من كواليس مسلسل عتبات البهجة للنجم القدير يحيى الفخراني، والمقرر عرضها في السباق الرمضاني المقبل عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.