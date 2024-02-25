دانا الحلاني تستمتع بوقتها في دبي بلوك كاجوال مميز

ميرنا وليد - بيروت - أطلت دانا الحلاني على متابعيها بأخر ظهور لها من خلال صورة عبر حسابها الخاص بلوك كاجوال مميز من دبي في الإمارات العربية المتحدة، و إرتدت قميص كروب باللون الأبيض أثناء إستمتاعها باشعة الشمس، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وكانت إحتفلت دانا الحلاني، بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، وذلك بحفل بسيط حضرتاه برفقة الأصدقاء.

وشاركت دانا الجمهور مجموعة صور عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها الحفل، حيث ظهرت ماريتا وهي تحمل قالب حلوى مكتوب عليه باللغة الإنجليزية "شهر برج الدلو"، كما ظهرت بصور نادرة أخرى من طفولتهما جمعتهما سوياً، وعبرت من خلالها عن حبها العميق لشقيقتها.

