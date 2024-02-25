ليال الإختيار تتألق بأناقتها خلال مشاركتها في مهرجان “كاييل” العالمي

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الإعلامية ليال الإختيار الجمهور خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز الدورة الـ١١ من مهرجان “كاييل” العالمي الذي أقيم في دبي، لتكريم عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الفن والثقافة والإعلام.



وخطفت ليال الأنظار بفستان باللون الأحمر من مجموعة أزياء "لبيروت"، وتركت شعرها منسدلًا، وأضافت لمسة ماسية بمجوهراتها.

و كانت حضرت ليال الإختيار حفل النسخة الرابعة من “جوائز صنّاع الترفيه” Joy Awards 2024، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي، حيث تم الإعلان عن الفائزين بجوائز الدراما والأفلام والموسيقى والرياضة والمؤثرين في العالم العربي، بالإضافة إلى سلسلة تكريمات لكبار الشخصيات الفنية في الوطن العربي والعالم.

