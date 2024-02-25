بالفيديو- أحمد العوضي يستعرض قدرته البدنية في ممارسة رياضة الملاكمة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد العوضي مقطع فيديو عبر حسابه الخاص مع الجمهور ظهر فيه و هو يمارس رساضة الملاكمة في الصالة الرياضية و إستعرض قدرته البدنية و مهاراته في الملاكمة.
و في وقت سابق، روج أحمد العوضي لمسلسله الجديد "حق عرب" المقرر عرضه بموسم دراما رمضان المقبل.
وشارك أحمد متابعيه عبر حسابه الرسمي، صورة له من مسلسل "حق عرب"، وأرفقها بتعليق وجه من خلاله رسالة إلى متابعيه عن مسلسله الجديد.
وكتب العوضي في تعليقه: "عرب السويركي.. وطبعا زي ما احنا عارفين هطلع جدع وبفهم في الأصول، بس مسلسل ان شاء الله يعجب كل اخواتي ورمضان كريم".
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