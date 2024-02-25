في العيد الوطني الكويتي.. أصالة تعايد الشعب الكويتي برسالة حب و إمتنان

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة السورية أصالة الشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني الكويتي من خلال منشور شاركته عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، و علقت عليه بكلمات من الإمتنان قائلةً: "كل سنه وأنتي القريبه فيكي أحلى الذكريات وأطيبها بناسك الحلوه بقلوب مهفهفه حضنتوا بكلّ حب هالوطن والحضن وسع هالدنيي كلها، كل سنه والكويت بخير وتقدم ونجاح وتبقي حلوه وتبقي غضّه والعمر كلّه تبقي بأمان، العيد الوطني الكويتي".



و ي وقت سابق، ردت الفنانة السورية أصالة على الهجوم الذي تعرضت له الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد إنتشار صورة لها مع المدون الإسرائيلي.

وكتبت أصالة: "مسيرة 21 سنة من الرُقي والأخلاق مع الصغير قبل الكبير وبشهادة الكل. مش رح تتأثر بكم شخص عم بحاول يسلط الضوء على صفحته من وراء أهم فنانة عربية. كلنا عارفين مين نانسي والحاقد قبل المعجب".

