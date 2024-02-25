أحمد العوضي يستعرض لياقته البدنية في تمارين "الكيك بوكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره مقطع فيديو جديد، وهو يمارس رياضة "الكيك بوكس".

ونشر "العوضي" الفيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "على الهادي". وانهالت عليه تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "هو كدة على الهادي، عاش يا عرب، منور يا عالمي، البطل بتاعنا".

جدير بالذكر أن أحمد العوضي يشارك في السباق الرمضاني لهذا العام بأول عمل من بطولته وهو مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، بطولة دينا فؤاد.

اقرأ أيضا:

إيرادات السبت.. "الحريفة" الأول و"أنف وثلاث عيون" في المركز الخامس