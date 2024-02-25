تامر حسني يعلن عن بدء تحضير فيلمه الجديد "ري ستارت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان تامر حسني عن بدء تحضير أحدث أفلامه "ري ستارت"، وتشاركه البطولة النجمة هنا الزاهد

ونشر "تامر"، صورة تجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر، والمخرجة سارة وفيق، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"

وعلق تامر حسني: "توكلنا على الله بدأنا تحضير فيلمي القادم إن شاء الله بعنوان "ري ستارت"، بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسه مكملين ترشيحات، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق".

وجاء تعليق الفنانة هنا الزاهد على المنشور: "يا تامر مبسوطة أوي إن هنتقابل تاني في فيلم "ري ستارت"، بعد في فيلم بحبك اللي حقق أكبر نجاح في الوطن العربي لحد انهاردة ماشاء الله".

وتابعت: "يارب يكرمنا في الفيلم ده و نعمل حاجة أحلى كمان، تستاهل كل النجاح اللي أنت فيه بجد".

وكانت هنا الزاهد، أعلنت استعدادها لتصوير فيلم جديد ويشاركها البطولة الفنان تامر حسني، بعد نجاحهما مؤخرًا في فيلم "بحبك".