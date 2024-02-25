مصدر يكشف لـ الخليج 365" تفاصيل حريق لوكيشن تصوير "الكبير أوي 8"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

اندلع حريق هائل داخل فيلا تصوير مسلسل الكبير أوي 8، في منطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، نتيجة ماس كهربائي، حيث يواصل رجال الدفاع المدني جهودهم للسيطرة على الحريق.

وكشف مصدر لموقع الخليج 365، تفاصيل حول الحادث، أن الحريق اندلع في لوكيشن تصوير مسلسل "الكبير قوي 8"، وهو المكان الذي يتم تصوير فيه أحداث المسلسل من داخل قرية المزاريطة، دون التأكيد على وجود أي إصابات أو ضحايا.

وقال وليد الشناوي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "حريق فى لوكيشن تصوير مسلسل الكبير قوي ربنا يسترها عليهم جميعا ويحفظهم".

مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من فيلا بقرية المنصورية ملك فنان شهير.

مسلسل "الكبير أوى 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، أسماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، العمل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

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