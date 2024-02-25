شكرا لقرائتكم خبر عن قناة CBC تعرض 6 مسلسلات في رمضان بينهم 3 بشكل حصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد قناة CBC لعرض عدد من المسلسلات التليفزيونية في شهر رمضان 2024، عبر شاشتها، حيث تعرض بشكل حصرى كل من، مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، مسلسل سر إلهي بطولة روجينا.

كما تعرض قناة CBC كل من، مسلسل مليحة بطولة دياب، مسلسل مسار اجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر، مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج.



مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.



مسلسل محارب على قناة CBC

مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلاً من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى،، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.



مسلسل سر الهي على قناة CBC

مسلسل "سر إلهي"، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ومن بطولة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.



مسلسل مليحة على قناة CBC

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.



مسلسل مسار اجباري على قناة CBC

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.



مسلسل صدفة على قناة CBC

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كلا من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج .