بعد حذفها.. دعاوى قضائية ضد صُناع أغنية حسام حبيب الجديدة “كدابة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لازالت أزمة أغنية الفنان المصري حسام حبيب الجديدة “كدابة”، قائمة حتى الآن، حيث يُثار حولها الجدل بالتزامن مع طرحها الأسبوع الماضي، وتوجيه اتهامات بسرقة اللحن وحذفها من موقع “يوتيوب”.

وقال الموزع والمنتج محمد شفيق، إنه تقدّم بدعوى قضائية ضد الملحن إسلام رفعت، متهماً إياه بالتشهير، بجانب دعوى قضائية أخرى ضد صُنّاع أغنية حسام حبيب “كدابة”، لانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وسرقة “مذهب” لحن أغنية “بياعة”.

ويأتي ذلك بعد أيام من الشكوى التي تقدم بها لإدارة موقع الفيديوهات “يوتيوب”، لتشابه اللحن، حتى تقرر حذفها من الموقع، مؤكداً أنه لن يتنازل عن حقه، لاسيما وأنها أولى أعماله الإنتاجية في المجال الموسيقي.

من جانبه، استنكر الملحن إسلام رفعت، الاتهامات التي وُجهت له بسرقة مذهب لحن أغنية “بياعة”، مؤكداً لـ”سيدتي”، أن تعاونه مع حسام حبيب في “كدابة” يعود للعام الماضي، أي قبل طرح أغنية محل الأزمة، بشهور طويلة، قائلاً: “أنا عامل لحن أغنية حسام حبيب الجديدة من شهر يونيو الماضي، لكن تأجيل طرحها طوال تلك الفترة يأتي لأسباب إنتاجية، فمن أين أسرق لحن أغنية طُرحت قبل أسابيع!!”.

وأكد أنه تواصل مع الشركة المنتجة لأغنية “كدابة”، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد محمد شفيق، والمزاعم التي يُرددها طوال الأيام الماضية، حول سرقة اللحن، ومحاولة التشويش على النجاح الكبير الذي حققته الأغنية منذ طرحها الأسبوع الماضي.

وكان الشاعر عمرو المصري، قد نفى في وقتٍ سابق لـ”سيدتي” ما تردد عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن حسام حبيب يقصد شيرين عبد الوهاب من تلك الأغنية، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ تماماً عن الصحة، حيث قال: “لا طبعاً،، الكلام لم نقصد به أي شخص إطلاقاً، وعندما قدمت هذه الأغنية له، كان حسام حبيب لازال مع شيرين ولم يكن بينهما أي أزمات، والأغنية عجبته جداً أول ما شافها، لأن الفنان ييختار بإحساسه دوماً وليس بسبب موقف معين يعيشه”.

أغنية حسام حبيب الجديدة، من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها: “كدابة، مليانة عيوب طبعك قلابة، بتعيشي في دور إنك متسابة، أستاذة في التمثيل، واخدة شهادة وتوكيل، بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة، نساية، ناكرة الأيام الحلوة معايا، مش بنت أصول ولا فيكي مزايا، شخصياتك أنواع هايلة في فن الأوجاع وخلصت أنا منك آه خرجتك من جوايا”.