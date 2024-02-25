ميرنا وليد - بيروت - تالقت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتديةً لوك رائع، و ظهرت بفستان ضيق وقصير باللون البيج الفاتح من دون أكمام أوفشولدر إستعرضت فيها رشاقة جسمها، و إعتمدت تسريحة مميزة بشعرها القصير، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و في وقت سابق، تألقت كايلي جينر بأخر إطلالة لها على المتابعين عبر حسابها الخاص، حيث شاركت صوراً و مقاطع فيديو، تألقت فيها ب كروب نو باللون الأسود من دون أكمام مكشوفة الصدر مع تنورة باللون الأسود من الفرو و معطف على كتفها من نفس القماشة و اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها و كأنه مبلول، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- كايلي جينر تتألق بفستان رائع و رشاقة جسمها تلفت الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.