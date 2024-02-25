بالفيديو- كايلي جينر تتألق بفستان رائع و رشاقة جسمها تلفت الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - تالقت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر بأخر إطلالتها على الجمهور من خلال صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها مرتديةً لوك رائع، و ظهرت بفستان ضيق وقصير باللون البيج الفاتح من دون أكمام أوفشولدر إستعرضت فيها رشاقة جسمها، و إعتمدت تسريحة مميزة بشعرها القصير، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، تألقت كايلي جينر بأخر إطلالة لها على المتابعين عبر حسابها الخاص، حيث شاركت صوراً و مقاطع فيديو، تألقت فيها ب كروب نو باللون الأسود من دون أكمام مكشوفة الصدر مع تنورة باللون الأسود من الفرو و معطف على كتفها من نفس القماشة و اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها و كأنه مبلول، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

