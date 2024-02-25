دنيا عبد العزيز تروج لمسلسلها "المداح أسطورة العودة" بالتيزر الرسمي الأول

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز الرسمي الاول لمسلسلها القادم الذي سيعرض في الموسم الرمضاني هذا العام "المداح أسطورة العودة" في موسمه الرابع إلى جانب الفنان حمادة هلال وذلك عبر حسابها الخاص، و حمست الجمهور لهذا العمل حيث علقت بالقول: "المداح أسطورة العودة ،، الموسم الرابع".



وكانت إستذكرت دنيا عبد العزيز الممثل المصري الراحل فاروق الفيشاوي من خلال صورة تجمعهما، وعايدته بمناسبة عيد ميلاده بالقول: "عيدك في الجنة يا أغلى الناس"، و تفاعل المهور مع المنشور معبرين عن حبهم لها و للراحل فاروق الفيشاوي.

وكانت أثارت دنيا عبد العزيز ضجة كبيرة باعترافها بالطقوس الخاصة التي لا تزال تمارسها في ذكرى رحيل والدتها كل عام.

وقالت دنيا عبد العزيز : "أنا أحتفظ بكل حاجاتها، غرفتها وسريرها وتلفزيونها ونظّارتها، والخزانة الخاصة بها وبكلة شعرها وفرشاتها، وآخر ما لبسته في قدمها قبل ما تنزل من البيت".

