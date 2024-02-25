مي سليم من كواليس سر إلهي: لو معايا 3 ملايين دولار هتبرع لمرضى السرطان

ياسر رشاد - القاهرة - روحت الفنانة مي سليم لمشاركتها فى مسلسل “سر إلهي” بفيديو من الكواليس، الذي من المقرر عرضه فى السباق الرمضانى 2024 عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأكدت مى سليم، فى الفيديو الذى نشرته الصفحة الرسمية لقناة dmc عبر حسابها على إنستجرام: "لو معايا 3 ملايين دولار هتبرع للمستشفيات ولمرضى السرطان والفلوس بتروح وتيجى أهم حاجة أن الواحد يكون إنسان".

وكانت أعربت النجمة مي سليم عن سعادتها بالتعاون مع النجمة روجينا فى رمضان بمسلسلها الجديد “سر إلهي” قائلة: “سعيدة جدا إنى بشتغل مع روجينا حبيبة قلبى من زمان، بشوفها لكن لم يجمعنا عمل من قبل ولأول مرة هشتغل معاها”.

وأضافت: كان نفسى أشتغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز وكمية التحضيرات اللى بنعملها قبل ما نصور دقيقة جدا في التفاصيل، وكلنا مركزين ويا رب التوفيق والمؤلف أمين جمال اشتغلت معه قبل كده فى أكثر من عمل ومستمتعة جدا بالشغل معهم".

مي سليم وأحمد مجدي من الكواليس



شخصية مي سليم

حيث تجسد مي سليم دور سيدة أعمال تكره بطلة المسلسل الفنانة روجينا، وتدخل معها فى عداوة وتدبر لها العديد من المؤامرات الكيدية.

ويشهد العمل التعاون الثالث للنجمة روجينا مع المخرج رؤوف عبد العزيز فى أعمال كللت بالنجاح، حيث كان بداية التعاون بين النجمة روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز من خلال مسلسل "انحراف" عام 2022، وكان حديث مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد أن قدم الثنائي وجبة دسمة من الاثارة والغموض، وشارك في البطولة بجوار روجينا، كل من، لوسي، سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب.

روجينا ورؤوف عبد العزيز

أما التعاون الثانى الذى جمع بين روجينا ورؤوف عبد العزيز كان العام الماضي بمسلسل "ستهم" والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه العام الماضي، وشارك في البطلوة بجوار روجينا كل من، جهاد سعد، نانسي صلاح، أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، إبراهيم السمان، سلوى عثمان، محمد يونس، جميل برسوم، عايدة فهمى، غادة طلعبت، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن.

وكانت روجينا نالت العديد من الإرشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، بعد طرح التيزرالأول للمسلسل، من أبرز التعليقات:"لاروع ديما روجينا،ناطرينك بكل شوق ومن كل مكان،روجينا الفخامة كلها، بإذن الله نجاح كبير،هنشوف حاجة رائعة، ألف مبروك، هتكسري الدنيا كالعادة"، وغيرها العديد من التعليقات الأخرى التي تشيد بروجينا وبرومو العمل.

مي سليم

أحداث مسلسل سر إلهي



وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

رشا مهدي

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.