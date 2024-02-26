شكرا لقرائتكم خبر عن قناة DMC تعرض 8 مسلسلات فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد قناة DMC لعرض عدد من المسلسلات التليفزيونية في شهر رمضان 2024، عبر شاشتها، والتي تُعرض بشكل حصرى، وهي: مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسنى، مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، مسلسل عتبات البهجة للنجم يحيى الفخرانى، مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، مسلسل الأنيميشن يحيى وكنوز في موسمه الثالث.

كما تعرض القناة مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل.



مسلسل الحشاشين على dmc

الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



مسلسل بابا جه على قناة dmc

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



مسلسل امبراطورية ميم على قناة dmc

مسلسل "إمبراطورية ميم" وبطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc

مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.



مسلسل فراولة على قناة dmc

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.



مسلسل بدون سابق انذار على قناة dmc

مسلسل "بدون سابق انذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee، ويعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024.



مسلسل يحيى وكنوز 3 على قناة dmc

مسلسل يحيى وكنوز من مسلسلات رمضان 2024 ومن نوعية الدراما المناسبة للأطفال والكبار، حيث يتحدث عن تاريخ الفراعنة بطريقة مبسطة وممتعة وجذابة، وهو من المسلسلات المنتظر عرضها خلال شهر رمضان، حيث بدأت منصة Watch it الرقمية الترويج له من خلال طرح بوستر الموسم الثالث من مغامرات يحيى وكنوز "أرض الحكايات"، حيث من المقرر عرضه عبر المنصة وخلال قناة DMC، وذلك بعد نجاح جزأيه الأول والثاني.



صدفة على قناة dmc

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من: رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج.