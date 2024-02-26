شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال عدد من ذوى الهمم بأكاديمية الفنون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة عدداً من ذوى القدرات الخاصة، وذلك فى إطار العمل على دمجهم الإيجابى فى المجتمع ومحاربة الوصم المجتمعى، فى ضوء تعليمات ورعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بضرورة الاهتمام بذوى الهمم، وتبنّى مواهبهم واكتشافها والعمل على تطويرها.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون: "إن استقبال أولادنا من ذوى الهمم جاء بهدف تكوين أوركسترا سيمفونى تحت إشراف المعهد العالى لموسيقى الكونسرفتوار لضم المواهب المختلفة من ذوى القدرات فى مجالات الغناء، الموسيقى والعزف، وذلك استعدادا للدورة الثامنة للمتلقى الدولى لذوى القدرات الخاصة بالدمج وفنون الفولكلور الأفروصينى".

وأضافت "جبارة" لـ"الخليج 365": "إن أكاديمية الفنون قد تبنت منذ فترة طويلة قضية دمج أبنائنا من ذوى الهمم مع الطلاب، مؤكدة أن النتائج التى حققتها الأكاديمية فى هذا المجال كانت عظيمة، فأبناؤنا من ذوى الهمم أصبح لهم دور أساسى وفعال فى كل أنشطة وفعاليات الأكاديمية، كما أن تدريبهم على أيدى أساتذة متخصصين ساهم فى دعم مواهبهم وصقلها".

وتابعت: "إن أكاديمية الفنون من المؤسسات السباقة فى العمل على الاهتمام بذوى القدرات الخاصة والعمل على اكتشاف مواهبهم وتطويرها عبر معاهدها المختلفة فلا يكاد يخلو من معهد داخل الأكاديمية إلا وتتزين بوجود طلاب ذوى الهمم ومنها معاهد الباليه، والكونسرفتوار على سبيل المثال والذي تم افتتاح فصول خاصة به للعمل على تدريبهم على يد أساتذة متخصصين من العاملين بالأكاديمية".