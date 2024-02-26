شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مليون دولار عالميًا لفيلم هنري كافيل الجديد Argylle فى 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Argylle إيرادات وصلت إلى 80 مليونًا و40 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 2 فبراير الجارى، العمل الذى وصلت مدته إلى ساعتين و19 دقيقة، ومن إنتاج شركة Universal Pictures International.

وانقسمت إيرادات فيلم Argylle بين 39 مليونا و631 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و40 مليونًا و408 آلاف دولار في شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم Argylle حول إيلي كونواي، روائية تجسس منطوية نادرًا ما تغادر منزلها، ولكنها تنجذب إلى عالم التجسس الحقيقي عندما تقترب مؤامرات كتبها من أنشطة نقابة سرية شريرة، عندما يظهر الجاسوس آيدن لإنقاذها كما يقول من الاختطاف أو القتل أو كليهما، تنغمس إيلي وقطتها المحبوبة ألفي في عالم سري حيث لا شيء ولا أحد على ما يبدو.

فيلم Argylle من بطولة هنري كافيل، دانيال سينج، دوا ليبا، أريانا ديبوز، ريتشارد إي جرانت، جون سينا، برايس دالاس هوارد، جيسون فوكس، توماس باريديس.