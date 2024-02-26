شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يتألق بأغانى التسعينات فى حفل الأوبرا وتغطية حصرية لقناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر
وقد أذيع الحفل حصريا على قناة الحياة التي نجحت في تغطيته.
ووجه مدحت صالح التحية لكل من: الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا الجديدة، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا سابقا على الفترة التي قادها في المنصب.
وقدم مؤخرًا النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 بدار الأوبرا المصرية عددًا كبيرًا من أغانيه الذى تفاعل معها جمهوره، منها: بحلم على قدى وزى ما هى حبها وكوكب تانى وحبيبى يا عاشق، واختتم الحفل بأغنية حمايا العزيز، ورفع شعار كامل العدد، ونجحت قناة الحياة برئاسة محمود التوني في تغطية الحفل.
وحرص النجم مدحت صالح خلال حفل الأساتذة 3 الذى يحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية على تقديم أغانى ميدلى لفريد الأطرش، منها يا حبيبى طال غيابك وقلبى ومفتاحه ويا زهرة في خيالى.
وقدم النجم مدحت صالح خلال حفله بدار الأوبرا المصرية أغنية بلغوه لماهر العطار، وأغنيته حمايا العزيز وسط تفاعل كبير من الجمهور.
مدحت صالح
الفنان مدحت صالح
مدحت صالح يتألق بأغاني التسعينات في حفل الأوبرا
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