شاهد.. شيرين عبدالوهاب توبخ فتاة خلال حفلها بلبنان: ملعون أبو الحب

انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي للفنانة شيرين عبدالوهاب وهي توبخ فتاة صرخت في وجهها قبل أدائها أغنية “جرح تاني” في حفلها بلبنان.

حاول رجال الأمن إخراج الفتاة من الحفل، بينما قالت لها شيرين غاضبة: “يا بنتي حرام عليكي، ليه كده بتصوتي، ملعون أبو الحب يا شيخة، كرهتيني في الحب”. وبعد هدوء الفتاة، حرصت شيرين على التقاط صور تذكارية معها.

يذكر أن شيرين تصدرت التريند على منصة “إكس” بعد إحياء حفلها الغنائي الكبير في لبنان، حيث شهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا. وتألق شيرين خلال الحفل بغناء مجموعة كبيرة من أجمل أغانيها دون الحاجة لقراءة كلمات الأغاني كما حدث في حفلها الأخير بالقاهرة، والذي كان سببًا في تعرضها لهجوم شديد.

وبدأ الحفل باعتذار شيرين للجمهور بسبب تأجيل حفلها الذي كان مقررًا له إقامته في 17 فبراير، بسبب انشغالها بإحياء حفل ليالي السعودية المصرية. وقالت للجمهور اللبناني الذي هاجمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب قرار التأجيل: “أنا أسفة عن اللي حصل الأسبوع الماضي.. بس مش بإيدي.. سامحوني”.

ليقابل الجمهور اعتذارها بتحية كبيرة، وتفاعلوا معها بشكل كبير في كل الأغاني التي غنتها. وتُعدّ هذه الواقعة مثالًا على تفاعل شيرين مع جمهورها، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا. وتُظهر هذه القصة حرص شيرين على التواصل مع جمهورها بشكل مباشر، حتى في أصعب الأوقات. وتُشير إلى قدرة شيرين على تحويل المواقف الصعبة إلى مواقف إيجابية.