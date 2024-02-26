رمضان 2024 .. خريطة مسلسلات رمضان والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - معتز عباس:

كشفت مجموعة قنوات المتحدة الإعلامية، عن خريطة عرض مسلسلات الماراثون الدرامي في رمضان 2024، والتي تضم مجموعة قنوات وهي "الحياة، DMC، CBC، ON" فضلًا عن منصات شاهد وWatch IT.

وإليكم خريطة القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024:

1- مسلسل "الكبير أوى 8"

أعلنت قناة ON عن عرض مسلسل الكبير أوى 8 بطولة النجم أحمد مكي، عبر شاشتها حصريًا في رمضان 2024.

مسلسل "الكبير أوى 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، بيومي فؤاد، أسماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، العمل من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

2 - مسلسل "جودر – حكايات ألف ليلة وليلة"

أعلنت قناة ON عن عرض مسلسل "جودر" المكون من 15 حلقة، حصريًا عبر شاشتها خلال شهر رمضان 2024.

مسلسل جودر، من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر وتأليف أنور عبد المغيث و إخراج إسلام خيري وإنتاج شركتي ميديا هب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

3- مسلسل "صيد العقارب"

كشفت قناة CBC عن عرض مسلسل صيد العقارب، للنجمة غادة عبد الرازق، ضمن دراما رمضان 2024.

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، بروديوسر محمد سليمان.

4- مسلسل "محارب"

أعلنت قنوات CBC عن عرض مسلسل "محارب" للنجم حسن الرداد، المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل بشكل حصري.

مسلسل "محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي، ومن بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

5- مسلسل "سر إلهي"

أعلنت قناة CBC دراما، عن عرضها لمسلسل سر إلهي للنجمة روجينا، في رمضان 2024، حصريًا عبر شبكة قنوات CBC.

مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، بمشاركة أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، رشا مهدى، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.

6- مسلسل "صدفة"

أعلنت قناة CBC عن عرضها لمسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، في رمضان المقبل 2024 حصريًا.

تشارك ريهام حجاج في بطولة مسلسل "صدفة"، كلًا من خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب، والعمل من إخراج المخرج سامح عبد العزيز.

7- مسلسل "حق عرب"

أعلنت قناة ON، عن عرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي عبر شاشاتها بشكل حصري، في شهر رمضان 2024.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

8- مسلسل "بيت الرفاعي"

أعلنت قناة ON، عن عرض مسلسل بيت الرفاعي عبر شاشتها حصريًا، خلال شهر رمضان 2024.

مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة النجم أمير كرارة، من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، بمشاركة كلًا من أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير.

9- مسلسل "كامل العداد +1"

أعلنت قناة ON عن عرض مسلسل كامل العدد +1، خلال رمضان الجاري 2024.

"كامل العدد +1" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

10- مسلسل "مسار إجباري"

أعلنت مجموعة قنوات الحياة وCBC وON، عن عرض مسلسل مسار اجباري، المكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024.

مسلسل "مسار إجباري"، بطولة النجمين أحمد داش وعصام عمر، العمل سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، ومعالجة درامية باهر دويدار، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويشارك في بطولة "مسار إجباري"، كلًا من صابرين، بسمة، جوري بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين.

11- مسلسل "مليحة"

أعلنت مجموعة قنوات الحياة وON وCBC، عن عرض مسلسل مليحة بطولة دياب خلال شهر رمضان 2024.

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة، ويدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، والذي يجسد بطولته كلًا من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة انتاج شركة DS+.

12- مسلسل "المعلم"

تستعد قناة الحياة لعرض مسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان، ضمن السباق الرمضاني المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة عبر فيس بوك بوستر مسلسل "المعلم"، بتعليق: "المعلم مصطفى شعبان، هيقدملنا ملحمة شعبية فريدة من نوعها.. استنونا فقط و حصرياً على شبكة تليفزيون الحياة، شهر الفرحة، دراما المتحدة".

مسلسل "المعلم" من تأليف محمد الشواف، عمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجي، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

13- مسلسل "بدون سابق إنذار"

أعلنت قناة DMC، عن عرض مسلسل بدون سابق إنذار حصريًا خلال شهر رمضان 2024،

مسلسل "بدون سابق انذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee.

14- "مسلسل "امبراطورية ميم"

أعلنت قناة DMC، عن عرض مسلسل إمبراطورية ميم خلال شهر رمضان 2024، حصريًا.

مسلسل "إمبراطورية ميم" من بطولة خالد النبوي، بمشاركة حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والعمل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

15- مسلسل "الحشاشين"

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024 حصريًا، والذي يضم باقة من ألمع النجوم أبرزهم النجم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

16- مسلسل "فراولة"

أعلنت قناة DMC، عن عرض مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم خلال شهر رمضان 2024 حصريًا.

مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر، العمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقي.

17- مسلسل "عتبات البهجة"

أعلنت قناة DMC، عن عرض مسلسل "عتبات البهجة" للفنان الكبير يحيي الفخراني، عبر شاشتها بشكل حصري، خلال شهر رمضان 2024.

ويشارك الفنان يحيى الفخراني البطولة في مسلسل "عتبات البهجة"، كلًا من جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور.

مسلسل عتبات البهجة مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

18- مسلسل "بابا جه"

أعلنت قناة DMC عن عرض مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، والمكون من 15 حلقة، ضمن سباق الدراما في شهر رمضان 2024.

مسلسل "بابا جه ، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر، والمسلسل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي.

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