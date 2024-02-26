رمضان 2024.. كواليس جديدة وممتعة لمسلسل "فراولة" بطولة نيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

طرحت منصة Watch it ، لقطات جديدة من كواليس مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم، المقرر عرضه في رمضان 2024.

وعرضت " Watch it"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا من كواليس المسلسل، والتي شهدت كوميديا وحضور طاغي بين أبطال العمل الفني.

وتدور أحداث مسلسل "فراولة" في إطار كوميدي حول شخصية "فراولة" ابنة حارس عقار تحاول الصعود لحياة أرستقراطية وتنجح في أن تكون سيدة أعمال بعد مواجهة العديد من التحديات، ويشارك ببطولة المسلسل مصطفى خاطر، حجاج عبد العظيم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

مسلسل فراولة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة "sky limit" وإخراج محمد على للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسي

وتخوض نيللى كريم فى فراولة تجربة جديدة فى الكوميديا إذ تظهر بدور فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار ومحترفة فى قراءة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع.

وتعود "نيللي" لدراما رمضان هذا العام بعد نجاح مسلسلها "عملة نادرة" والذي عرض بموسم دراما رمضان 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا.

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