أبرزها العتاولة وكوبرا والمداح.. تفاصيل عرض 9 مسلسلات حصريًا على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تستعد شبكة قنوات "MBC MASR"، ومنصة "شاهد"، لعرض باقة من أقوى المسلسلات الدرامية في شهر رمضان المبارك ضمن المارثون الدرامي هذا العام.

واكتفت قنوات "MBC مصر"، بعرض 9 مسلسلات ضمن السباق الرمضاني 2024، أبرزها العتاولة والمداح وكوبرا من بينها، والتي تضم باقة واسعة من أهم نجوم الفن في مصر، وإليكم تفاصيل المسلسلات القادمة:



1- مسلسل "العتاولة"

يذاع مسلسل "العتاولة" بطولة النجم أحمد السقا، على قناة "إم بي سي مصر"، وعلى منصة "شاهد" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل "العتاولة، يشارك في بطولته طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

2- مسلسل "صلة رحم"

حصلت قناة "إم بي سي مصر"، ومنصة شاهد، على الحقوق الحصرية لإذاعة مسلسل "صلة رحم"، بطولة الفنان إياد نصار، المقرر عرض 15 حلقة في موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وبطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، علي الطيب، دنيا ماهر، نبيل نور الدين، هبة عبد الغني، عمرو القاضي، سلوى محمد علي، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد.

3- مسلسل "المداح – أسطورة العودة"

تستعد قناة "ام بي سي مصر"، لعرض مسلسل المداح الجزء الرابع -أسطورة العودة، في رمضان المُقبل 2024.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشهد بطولة النجم حمادة هلال، والنجم فتحي عبد الوهاب، والنجوم هبه مجدي، خالد سرحان، مي سليم، محمد عز، سهر الصايغ، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

4- مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

تشارك الفنانة مي عمر، في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل"نعمة الأفوكاتو" والمكون من 15 حلقة، ويعرض على قناة Mbc مصر ومنصة Shahid.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

5- مسلسل "كوبرا"

أعلنت "Mbc مصر" عن عرض مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، ضمن خطة مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد عادل إمام، هشام إسماعيل، منة فضالي، أوس أوس، علاء مرسي، دنيا ماهر، مجدي كامل، محمود عبد المغني، ومن تأليف أحمد أبو زيد، ومن إخراج أحمد شفيق.

6- مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"

تستعد باقة قنوات “MBC Masr”، و منصة "شاهد" لعرض مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" في موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنان شيكو، والنجوم آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج محمد أمين.

7- مسلسل "أشغال شقة"

كشفت الصفحة الرسمية لشركة "Mbc مصر"، ومنصة شاهد، عن عرض مسلسل "أشغال شقة" في موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل "أشغال شقة"، مكون من 15 حلقة، والذي يشارك في بطولة كلًا من هشام ماجد، ومصطفى غريب، الفنانة أسماء جلال، الفنانة انتصار، الفنانة شيرين، والعمل من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

8- مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

كشفت قناة "MBC مصر"، ومنصة "شاهد"، عن عرض مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" على شاشتها في موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" مقتبس من أحداث حقيقية، ويخوض بطولته سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، إخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر.

9- مسلسل "2024"

تشارك نادين نجيم، بطولة مسلسل 2024، والذي من المقرر عرضه على قنوات مصر Mbc، في رمضان 2024.

مسلسل 2024، يشارك في بطولته محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، وسام صليبا، طوني عيسي وآخرين، تأليف بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.