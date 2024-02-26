"له مكانة خاصة".. صابر الرباعي يعلق لمصراوي على مشاركته في أوبريت "الحلم العربي" بعد إعادة تقديمه

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- أحمد جمعة:

علق الفنان صابر الرباعي، على مشاركته في الأوبريت الغنائي الشهير "الحلم العربي" الذي جرى إعادة تطويره وتقديمه خلال الحفل الختامي لجائزة صناع الأمل في نسختها الرابعة بدبي، يوم الأحد.

وقال الرباعي في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، بعد مشاركته في حفل صناع الأمل: "هذا الأوبريت له مكانة خاصة في قلوب جميع العرب، ويبقى أمل ورجاء أن نجتمع في الخير ونفتح آفاقا جديدة لشبابنا وللناس التي تحتاج أن نقف إلى جوارها".

وأضاف الرباعي: "فكرة صناع الأمل أثبتت أنها فكرة مهمة وكبيرة، وبالطبع الأغنية تبقى أغنية مهمة في كل وقت، خاصة مع اجتماع كوكبة كبيرة من الفنانين العرب لتقديمها، ونتمنى ألا تظل الناس على أمل فقط، بل أن يتحقق أملها الذي تنتظره".

وحظي الأوبريت الغنائي الشهير "الحلم العربي"، الذي أعادت مبادرة "صناع الأمل" إحياءه وتطويره بتفاعل كبير من جمهور الحفل الختامي للمبادرة، والذي شارك فيه 12 من كبار الفنانين العرب وهم: أحلام، وماجد المهندس، وأصالة، ووليد توفيق، وصابر الرباعي، وبلقيس، وعاصي الحلاني، وعمر العبدلات، ومحمد عساف، و أحمد فتحي، وإيهاب توفيق، وأبو، وهو من كلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبي.

وجرى تقديم "الحلم العربي" للمرة الأولى، في نوفمبر 1996، بيد أنه في العام 1998، ومع اشتعال الانتفاضة الفلسطينية الكبرى، تم إعادة تسجيل وتصوير كليب "الحلم العربي"، بمشاركة 21 مطربا ومطربة من مختلف الدول العربية، و100 عازف موسيقي، حيث نال شهرة واسعة.