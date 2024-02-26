درة أنيقة وجانا عمرو دياب برفقة صديقتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر من كواليس مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

إسراء عبد الفتاح

نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

درة

شاركت الفنانة درة متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

ايتن عامر

هنأت الفنانة أيتن عامر الشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني الكويتي، ونشرت صورة لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "عيدي يا كويت والفرحة عظيمة".

جانا عمرو دياب

شاركت جانا عمرو دياب، متابعيها صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة صديقتها.

رامي صبري

نشر المطرب رامي صبري، صورة جديدة له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

إنجي علاء

خطفت إنجي علاء، الأنظار إليها من خلال بتكريمها من منصة جيرلز سبايس، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري، صورة لها من كواليس مسلسل "بدون مقابل"، الذي سيتم عرضه في موسم رمضان 2024.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعية، صورة جديدة له على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر برفقة زوجته، وعلق قائلًا: "الحمدلله".

سيمون

نشرت الفنانة سيمون، صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "كلما ذهب المرء داخل نفسه كلما زاد نضجه وعندما يصل إلى مركز، وجوده بالتحديد سيصبح ناضجاً تمامًا".