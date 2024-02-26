الفنان وليد توفيق لمصراوي: أوبريت "الحلم العربي" يعطي الأمل للشعوب العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي- أحمد جمعة:

عبر الفنان وليد توفيق، عن سعادته بالمشاركة في أوبريت "الحلم العربي" الذي جرى إعادة تطويره وتقديمه خلال الحفل الختامي لجائزة صناع الأمل في نسختها الرابعة بدبي، يوم الأحد.

وقال الفنان وليد توفيق في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، إن "إعادة تقديم أوبريت الحلم العربي شيئ جميل ومميز، لأنه يعطي الأمل والحب والوحدة للشعوب العربية".

وأضاف: "نتمنى أن يتحقق الحلم العربي ذاته على أرض الواقع، وأن ينعم الوطن العربي بالخير والسلام دائماً".

واعتبر توفيق أن الفن رسالة للمساعدة في تحقيق أحلام الشعوب، وأن أوبريت الحلم العربي بعد إعادة إحياءه يعطي الأمل للشعوب العربية.

وحظي الأوبريت الغنائي الشهير "الحلم العربي"، الذي أعادت مبادرة "صناع الأمل" إحياءه وتطويره بتفاعل كبير من جمهور الحفل الختامي للمبادرة، والذي شارك فيه 12 من كبار الفنانين العرب وهم: أحلام، وماجد المهندس، وأصالة، ووليد توفيق، وصابر الرباعي، وبلقيس، وعاصي الحلاني، وعمر العبدلات، ومحمد عساف، و أحمد فتحي، وإيهاب توفيق، وأبو، وهو من كلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان صلاح الشرنوبي.

وجرى تقديم "الحلم العربي" للمرة الأولى، في نوفمبر 1996، بيد أنه في العام 1998، ومع اشتعال الانتفاضة الفلسطينية الكبرى، تم إعادة تسجيل وتصوير كليب "الحلم العربي"، بمشاركة 21 مطربا ومطربة من مختلف الدول العربية، و100 عازف موسيقي، حيث نال شهرة واسعة.