شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان فى مسلسل المعلم ما بين الإثارة والكوميديا ولغز محير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراهن الفنان مصطفى شعبان خلال سباق دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل المعلم والذى يعتبر رهان كبير بالنسبة له خاصة مع طرح البرومو الرسمي للعمل، والذى أثار تفاعلاً من قبل جمهوره ومحبي الدراما خاصة مع فكرة البرومو التي راهنت على تنوع كبير رغم قصر المدة يعكس أحداثًا عديدة ومحاور يتضمنها المسلسل خلال حلقاته مثلما نبرز خلال السطور التالية.

شادر السمك والدراما المميزة فيه

دومًا ما كان شادر السمك عنصرًا ثريًا للأحداث في الفن المصري، ولعل ذلك برز واضحًا خلال فيلم حمل نفس الإسم للراحل أحمد زكي وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو ما ظهر خلال البرومو ولكن بشكل مختلف بطبيعة الحال ينبأ عن دراما قوية وصراعات خلال الأحداث.



مصطفى شعبان خلال برومو مسلسل المعلم

خفة الدم والإفيهات

يحسب لصناع العمل حرصهم على تنوع البرومو وعدم اقتصاره على خط درامى واحد في الأحداث ما جعله مختلفًا بصورة كبيرة، مثلما برز ضمن الأحداث التي تحولت إلى الكوميديا وخفة دم بين أبطاله الأمر الذى يضيف قطاع من الجمهور للعمل المرتقب ممن وجدوا فيه وجبة دسمة ما بين الدراما التشويقية وخفة الدم.



مشهد من برومو المسلسل

لغز ومحاولة تفسيره

ظهر على برومو العمل نقطة تحول أخرى، تميزت بها الأحداث وذلك بعدما سأل مصطفى شعبان الفنان مفيد عاشور بقوله: "أبويا كان يعرف إن العربية فيها مخدرات"، وهو ما يعكس دراما مشوقة وخط درامى خلال الأحداث".



مصطفى شعبان ومشهد آخر

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، هاجر أحمد ، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.