شكرا لقرائتكم خبر عن الجرينى بعد طرح "على بالى": ردود الأفعال فاقت توقعاتى وأطرح سينجل كل فترة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم المغربي عبد الفتاح الجريني عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "على بالي" التى طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا واقتربت من تحقيق 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب وتصدرت التريند.

وقال الجرينى في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاتى من أصدقائى داخل الوسط الفني وخارجه ونالت إشادات كبيرة على مواقع السوشيال ميديا، معربًا عن سعادته بتقديمه أغنية مختلفة وجديدة عليه .

وأضاف أنه قرر طرح أغانيه خلال الفترة المقبلة على طريقة السينجل، وليس ألبوم كامل، خاصة أن الاتجاه إلى السينجل أصبح السائد حاليًا.

وطرح المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني أحدث أغانيه التي تحمل اسم "على بالي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع عبد المغيث، وميكس وماستر جلال حمداوي، وانتاج روتانا.

وتقول كلمات الأغنية : وعلى بالي ياناسيني ولايوم صورتك من عيني، انا يامشات غير قوليلي فين راك والله أنا نادم، اه ياغالي رجعيلي تمنيت أنا غير تسمعيلي، وخا لكلام ماكافيني ارحم قلبي من الآه، ومازال انا في انتظار أنا مليت حالي ياغالي ماتعالي نعوض اللي فات.

يذكر أن جريني بدأ مسيرته الفنية بعد مشاركته فى برنامج “نجوم العرب” عام 2007 ، وشارك في تقديم عدة برامج تلفزيونية منها: “كوك استوديو”، و“ريفالكس”، وساعة سعيدة“.

وأصدر جريني عدة ألبومات ناجحة، منها: ”عايش حياته“، ”يا خسارتك في الليالي“، ”3 كلمات“، إضافة إلى العديد من الأغانى المنفردة، أبرزها: ”وحياة عينيك“، ”جبارا فان“، ”أشوف فيك يوم“، ”جنبك على طول“، ”وال ايه وال ايه“، ”أبو خد عنابي“، ”أوقات“، ”وحياة عينيك“، ”بحب اشوفك“، ”يا بخت النوم“، ”حب غريب“، ”أحلى مافي الدنيا“، ”وفر كلامك“، وغيرها .

وفى نهاية الصيف قبل الماضى تردد ارتباطه بالفنانة جميلة، ولكنهما نفيا ذلك وقتها، وقدما سويا أربع أغاني هم: "شكرا" من كلمات والحان Mobeazy وهي باللهجة المغربية البيضاء، و"عهود الحب" و"ظالمة" وهي الأغنية الدعائية العربية من فيلم شاروخان وماهيرا خان، وأغنية "سمع صوتك للعالم" وهي النسخة العربية من أغنية La Gozadera للمطرب العالمي مارك انتوني.