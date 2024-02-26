ظهور نادر لوالدة تامر حسني “المحجبة” على السوشيال ميديا.. وهذه رسالته لها!

كتب امير فتحي في الاثنين 26 فبراير 2024 02:18 صباحاً - شارك النجم تامر حسني جمهوره ومحبيه من خلال صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، فيديو ظهر فيه في أوقات مميزة مع والدته.

ظهور نادر لوالدة تامر حسني

حيث نشر تامر حسني فيديو يظهر فيه في أوقات مميزة مع والدته، ووجهة رسالة لها قال فيها : ” جمعه مباركه على الجميع ان شاء الله .. شكراً لمي اللي عملت الڤيديو الجميل ده الف شكر يا مي”.

وأضاف : “انا كتبت الكلام ده لأمي اللي علمتني كل حاجه طيبه …. و اللي لولاها مكنتش هوصل لأي حلم من احلامي انتوا بقى ممكن تهدوا الكلام ده لمين ؟ اعملوا منشن للشخص اللي عايزينه و ممكن يبقى اكتر من شخص و قولوله انت بالنسبالي المقصود بالكلام ده”.

تامر حسني يوجه رسالة لـ جمهوره

من ناحية أخرى، وجه الفنان تامر حسني، رسالة لجمهوره بشأن ليلة النصف من شعبان، طالبا منهم الدعاء له.

وكتب تامر، عبر حسابه على فيسبوك: “صباح الخير على أغلى الناس .. معلش بعد إذنكم اقرأوا كلامي للآخر (نص شهر شعبان) من النهاردة لبكرة أعمالنا بتترفع لربنا يعني كلنا نلحق نستغفر ونطلب من ربنا يسامحنا”.

وتابع: “محدش يتخيل أنه عمل أخطاء كتير فـ مالوش عين يطلب.. لا لا لا مهما عملت أطلب حالا ويا ريت لو نصوم بكرة أنا هعمل كدة.. أي حد عنده شغل يا ريت يفضي شوية وقت عشان يستغفر ويدعي كتير بقدر الإمكان، اليوم ده ليه سحر وأنا جربته كتير قبل كدة وهتحسوا في قلوبكم أن فيه حاجة اتشالت من عليكم وبقيتوا مبسوطين أكتر، أدعوا بكل اللي تتمنوه أوي أوي”.

واستكمل: “فرصة لأي حد عمل ذنب كبير غصب عنه أو قاصد بس ندمان، فرصة إن ربنا يسامحه دلوقتي بس نفتكره ونطلب منه، يلا يا جماعة من دلوقتي لبكرة اعتبروا أن ده يوم بسنة كاملة وجايز بكرم ربنا يبقى يوم بحياتك كلها اجتهدوا فيه أوي من صلاة، من تصدق، من ذكر، من دعاء، من صلة رحم، اليوم ده تقدر من خلاله تبدأ صفحة جديدة مع نفسك ومع ربنا، أوعى تحس أنك بعيد ومتسمعش كلام أي حد يقولك يا عم انت بتعمل وبتعمل قوله ملكش دعوة، ليا ربنا هيحاسبني مش انت”.

وأضاف: “نخلي عندنا يقين مش عادي، ركزوا على كلمة يقين مش عادي إن ربنا سامعنا وهيستجيب لنا وهيحققلنا اللي بنتمناه واللي هيكون صالح لينا وهيسامحنا.. عشان تفرق كتير أوي لو بتدعي وعندك يقين أو معندكش بتفرق كتير أوي صدقوني، ومتنسوش تدعولي معاكم بعد أذنكم محتاج دعواتكم جدا”.

أحدث أعمال تامر حسني

يذكر أن، تامر حسني طرح مؤخرا عدد من أغاني ألبومه “هرمون السعادة” منها أغنية “موضوع رجوعنا” كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع وسام عبد المنعم، وظهرت معه كموديل بأحداث الكليب الفنانة رانيا منصور لأول مرة.

كما طرح “تامر” أغنية “موحشتكيش” وشاركته كموديل بالأغنية الفنانة الشابة ثراء جبيل، إلى جانب أغنية “معلش” في تعاونه الأول مع مطرب الراب زاب ثروت.

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