بعمر الـ48: رامي وحيد يعلن زواجه على فتاة من خارج الوسط.. شاهدوا جمالها بالحجاب

كتب امير فتحي في الاثنين 26 فبراير 2024 02:18 صباحاً - نشر الفنان المصري رامي وحيد صورة له من حفل عقد قرآنه على فتاة محجبة من خارج الوسط الفني.

زواج رامي وحيد

وعلق رامي وحيد على الصورة التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا “الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم الزواج الحمدلله”.

يذكر أن رامي وحيد لم يسبق له الزواج من قبل، وعلق على هذا الأمر في لقاء سابق قائلا: “بخاف مشاعري تتبدل، لأن الحب مش مضمون، وفيه حاجات كتير كنت بحكم عليها زمان، زي مين اللي هتجوزها وشكلها ازاي وتفاصيلها ودلوقتي أنا بفكر بشكل تاني خالص، ويهمني الشكل الاجتماعي مش الجمال، وأريد الزواج من فتاة لا تتغير وتبعد وتبادلني نفس الإحساس”.

من هي زوجة الفنان رامي وحيد؟

تزوج الفنان رامي وحيد من مخرجة سنيمائية، تدعى هايدي أنس أحمد، وهي فتاة مصرية، ولكن تعيش الآن في مدينة نيويورك بـ الولايات المتحدة الأمريكية.

ولدت زوجة الفنان رامي وحيد في القاهرة، ودرست في مدارس منارة الرياض الدولي.

وعملت زوجة رامي وحيد في عدة مجالات، ولكن تعمل الآن مجال الإخراج السينمائي، ولديها خبرة في الأزياء والمكياج.

من هو الفنان رامي وحيد؟

– ولد رامي وحيد عام 1975.

– رامي وحيد يبلغ من العمر 48 عام.

– والد رامي وحيد، هو الفنان والمخرج سمير وحيد.

– من أبرز أعمال رامي وحيد، هو فيلم حلم العمر عام 2008 مع الفنان حمادة هلال.

– شارك رامي وحيد في بطولة مسلسل سلسال الدم مع الفنانة عبلة كامل.

آخر أعمال رامي وحيد

يُذكر أن رامي وحيد لم يسبق له الزواج من قبل، وعلق على هذا الأمر في لقاء سابق قائلا: “بخاف مشاعري تتبدل، لأن الحب مش مضمون، وفيه حاجات كتير كنت بحكم عليها زمان، زي مين اللي هتجوزها وشكلها ازاي وتفاصيلها ودلوقتي أنا بفكر بشكل تاني خالص، ويهمني الشكل الاجتماعي مش الجمال، وأريد الزواج من فتاة لا تتغير وتبعد وتبادلني نفس الإحساس”.

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال رامي وحيد كان “مسلسل المماليك” الذي عرض عام 2022، وشارك في بطولته مع رانيا يوسف، دوللي شاهين، نانسي صلاح، محمد سليمان، محمد لطفي، بيومي فؤاد، سيدرا، بيومي فؤاد، ومن تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.

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